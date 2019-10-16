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Рубальская много лет переживала из-за отсутствия детей

По словам поэтессы, любая женщина мечтает стать мамой.

Рубальская много лет переживала из-за отсутствия детей
Рубальская так и не стала мамой/globallookpress.com

Поэтесса Лариса Рубальская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем муже, враче-стоматологе Давиде Розенблате, и о том, почему они так и не завели совместных детей.

Лариса Рубальская. Фото
Рубальская переживала, что у нее нет детей/globallookpress.com

С будущим мужем она познакомилась, когда ей было уже тридцать лет. «Я думала, что это мой последний шанс. Хотя он мне сначала не нравился. Папа мне сказал: «Ты на финишной прямой. Всех хороших разобрали. Бери этого», — рассказала Лариса Рубальская.

Как заметила поэтесса, муж был старше ее на 6 лет. При этом у будущего супруга была дочка, с которой Лариса Рубальская и сейчас поддерживает прекрасные отношения.

«У нас все было ровно и хорошо на протяжении всей жизни. Болезненную любовь к нему я почувствовала только, когда он заболел. К сожалению, у нас нет общих детей. Каждая женщина мечтает стать мамой. Я хотела, я страдала, я лечилась, но к 36 годам врач сказал мне, что попытки бесполезны. А потом у моего брата родилась дочь. И теперь она и моя дочка», — заметила Рубальская.

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Тэги:

Борис КорчевниковДавид РозенблатЛариса РубальскаяПрограмма "Судьба человека"
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Рубальская много лет переживала из-за отсутствия детей
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