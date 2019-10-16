Рубальская рассказала о своем первом малоизвестном браке

Поэтесса Лариса Рубальская стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова она рассказала о своем первом малоизвестном браке. Оказывается, переводчица впервые вышла замуж в 19 лет.

«Я четыре года целовалась с ним. Это, скажу я вам, была большая мука. Мне сделали операцию на почке, а там лежали женщины в палате. Тетки говорили: «У нее шов через все тело, никто ее замуж не возьмет. Может быть назло им я и решила выйти замуж», — рассказала поэтесса.

Позже она узнала, что ее возлюбленный женат и у него есть ребенок. «Он ставил цветы в почтовый ящик каждый день. Я перестала строить планы. Позже поняла, что свою жизнь сломала из-за этого человека. Но я об этом не рассказываю. Он мне говорил, что любит меня. Он даже развелся ради меня. Женился на мне, а потом мы расстались, и он снова стал жить с прежней женой», — сказала поэтесса.

Любопытно, что после расставания с Рубальской мужчина сильно переживал. Он даже порезал себе вены. «Мне звонила его мама. Просила с ним помириться. Я не согласилась. А через пять месяцев у него родился второй ребенок. Вот так сильно он меня любил», — заметила Лариса Рубальская.