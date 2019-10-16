Участникам краснодарского бизнес-форума удалось «заманить» Илона Маска

Знаменитый инженер и глава SpaceX появится на форуме с помощью телемоста из США.

Когда жители Кубани весьма оригинальным способом решили пригласить на Краснодарский форум для предпринимателей «Дело за малым» знаменитого Илона Маска, мало кто верил, что это приглашение, в принципе, будет замечено. Чем бизнес-форум на юге России может привлечь миллиардера, основателя аэрокосмической компании SpaceX и гендиректора Tesla?

Ан нет! Креатив, с которым краснодарцы подошли к делу, пытаясь «заманить» американского гостя на мероприятие, так его впечатлил, что сперва 48-летний Маск дал понять, что всё понял, а затем ответил согласием. Об этом сообщает издание «Югополис» со ссылкой на руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталия Воронова.

Лично присутствовать на форуме миллиардер не сможет, но выйдет на связь с участниками в режиме телемоста. По словам Воронова, сейчас они занимаются вопросами, связанными с организацией явления Илона Маска народу.

Помимо Маска гостями форума станут и другие известные люди. И не виртуально, а лично. Это президент футбольного клуба «Краснодар», меценат, любовь и гордость кубанской столицы Сергей Галицкий, гендиректор лейбла «Блэк Стар» Павел Курьянов (Пашу), глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, писатель Аллан Пиз, бизнес-тренер Радислав Гандапас, гендиректор eBay в России Илья Кретов и другие.