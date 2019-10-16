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Тотьмянина выйдет на лед через две недели после операции

Спортсменка надеется на быстрое восстановлении после удаления опухоли в желчном пузыре.

Тотьмянина выйдет на лед через две недели после операции
Татьяна Тотьмянина. фото: globallookpress.com

Весной Татьяна Тотьмянина вновь оказалась в больнице. Тогда ей сделали пятую операцию на ноге. А все из-за того, что старая травма, полученная на шоу «Щелкунчик», теперь постоянно напоминает о себе. А на днях прославленная фигуристка вновь оказалась в медицинском учреждении. На этот раз у олимпийской чемпионки во время обследования обнаружили опухоль в желчном пузыре. Врачи приняли решение, что новообразование нужно срочно удалить.

Операция прошла успешно. Утром 16 октября муж спортсменки Алексей Ягудин опубликовал снимок, на котором целует жену, которая едва пришла в себе после хирургического вмешательства. Пиар-агент фигуристки, Анастасия Драпеко, подтвердила порталу Teleprogramma.pro, что Тотьмянина чувствует себя хорошо. Мы поинтересовались у нее, успеет ли фигуристка восстановиться к премьере ледового шоу «Щелкунчик» Игоря Крутого и Ильи Авербуха,  которая намечена на 3 ноября.

«Вообще, должна. Собирается восстановиться и снова танцевать», — отметила пиар-агент Татьяны.

Она призналась, что пока спортсменка продолжает находиться под наблюдением врачей, но возможно, что ее выпишут уже вечером. «Им очень приятно внимание, которое было уделено Татьяне. Ажиотаж вчерашний они почувствовали, он был очень приятен, действительно все очень переживали», — высказалась Драпенко про фигуристку и ее мужа Алексея Ягудина. По словам Драпеко, уже через 10 дней фигуристка надеется, что снова сможет танцевать и показывать класс на льду.

фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Отметим, что друзья фигуристки уверены, что она не больна онкологией. Однако врачи взяли биоматериал, чтобы провести анализы и удостовериться, что опухоль не злокачественная. В ближайшее время Ягудин и Тотьмянина расскажут о самочувствии спортсменки в своих соцсетях, как зварила нам пиар-агент фигуристки.

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Алексей Ягудиноперация звездысостояние здоровьяТатьяна Тотьмянина
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Тотьмянина выйдет на лед через две недели после операции
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