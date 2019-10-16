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«Всем спасибо, кто волновался»: Тотьмянина обратилась к поклонникам после операции

Олимпийской чемпионке удалили желчный пузырь.

«Всем спасибо, кто волновался»: Тотьмянина обратилась к поклонникам после операции
Тотьмянина высказалась после операции/globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в паре с Максимом Марининым, Татьяна Тотьмянина, дала первые комментарии после своей операции, которая прошла в одном из московских онкоцентров. Запись появилась в сторис Instagram прославленной спортсменки.

Палата Тотьмяниной. Фото
Тотьмянина высказалась после операции. /https://www.instagram.com/tatianatotmyanina/

«Всем спасибо, кто волновался», — заявила Татьяна Тотьмянина. При этом она опубликовала короткое видео из клиники. На кадрах можно увидеть ее больничную койку, а также букет цветов, который, судя по всему, привез ей супруг, фигурист Алексей Ягудин.

Ранее спортсмен опубликовал кадры, на которых можно было увидеть, как он находится в палате жены. При этом у Тотьмяниной на записи закрыты глаза. Судя по всему, она просто не хотела фотографироваться.

Напомним, что Татьяне Тотьмяниной удалили желчный пузырь. В нем было обнаружено новообразование. Операция, по уверению ее супруга, прошла успешно. При этом точные сроки восстановления спортсменки пока неизвестны.

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Тэги:

Алексей ЯгудинМаксим МарининТатьяна Тотьмянина
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«Всем спасибо, кто волновался»: Тотьмянина обратилась к поклонникам после операции
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