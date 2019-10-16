«Всем спасибо, кто волновался»: Тотьмянина обратилась к поклонникам после операции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в паре с Максимом Марининым, Татьяна Тотьмянина, дала первые комментарии после своей операции, которая прошла в одном из московских онкоцентров. Запись появилась в сторис Instagram прославленной спортсменки.

«Всем спасибо, кто волновался», — заявила Татьяна Тотьмянина. При этом она опубликовала короткое видео из клиники. На кадрах можно увидеть ее больничную койку, а также букет цветов, который, судя по всему, привез ей супруг, фигурист Алексей Ягудин.

больше по теме Ягудин поделился снимком Тотьмяниной с закрытыми глазами из онкологии Фигурист пошутил, что его супруга шикарная женщина даже без желчного пузыря.

Ранее спортсмен опубликовал кадры, на которых можно было увидеть, как он находится в палате жены. При этом у Тотьмяниной на записи закрыты глаза. Судя по всему, она просто не хотела фотографироваться.

Напомним, что Татьяне Тотьмяниной удалили желчный пузырь. В нем было обнаружено новообразование. Операция, по уверению ее супруга, прошла успешно. При этом точные сроки восстановления спортсменки пока неизвестны.