Стала известна точная дата и время открытия памятника Караченцову

Церемония открытия памятника Николаю Караченцову состоится 27 октября в 15 часов на Троекуровском кладбище. Об этом Teleprogramma.pro рассказал сын народного артиста Андрей Караченцов.

«Будут СМИ, актеры, папины друзья и коллеги. Потом поедем в ресторан помянуть отца. А официально для всех вечер памяти пройдет 27 января уже в 2020 году», — рассказал наследник знаменитого артиста.

Дата – 27 октября – была выбрана не случайно, именно в этот день родился любимец публики. В 2019 году ему бы исполнилось 75 лет.

Известно, что на гранит для производства памятника вдове актера Людмиле Поргиной выделил 1 млн рублей «Ленком», где служил Караченцов. Несмотря на то, что сумма немалая, ее оказалось недостаточно. К счастью, нашлись меценаты из гранитной мастерской, которые согласились помочь с созданием монумента Караченцову. По словам вдовы, она сильно поиздержалась во время продолжительного лечения мужа и денег на скульптуру у нее не осталось.