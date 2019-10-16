«Вижу, что она в мире живых»: колдун Бесов высказался о Заворотнюк

По его словам, актриса находится в сознании и иногда улыбается.

Известный российский колдун Артем Бесов высказался о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. «Вижу, что она в мире живых. Не парализована, находится в сознании и даже иногда пытается улыбнуться», — сообщил маг, успокоив миллионы россиян.

В то же время Артем Бесов наотрез отказался «заглянуть в будущее» и сообщить, что будет со звездой картины «Моя прекрасная няня». Он сказал, что о дне и часе смерти любого человека не знает никто. Анастасия Заворотнюк в этом плане не исключение.

Также он отметил, что никакие обряды не исцелят звезду и не избавят от тяжелого заболевания. Карты Таро в этом случае помогут отсрочить на какое-то время страшный конец, но избежать печальной участи все равно не удастся. Если, конечно, она предначертана судьбой.

Как сказал колдун, победить рак на духовном уровне нереально. Он призвал не верить целителям и гадалкам, которые убеждают людей, что могут их исцелить. Их он считает обыкновенными шарлатанами. Бесов добавил, что от рака спасти может только медицинская помощь, сообщает портал Dni.ru.