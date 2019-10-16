Крутой признал, что в его отношениях с женой были серьезные проблемы

Композитор Игорь Крутой рассказал, что у него во взаимоотношениях с женой Ольгой были разные периоды. Не всегда все складывалось гладко. Дело в том, что был жизненный эпизод, когда ему приходилось жить на две страны, воспитывать детей на расстоянии, да и, как сказал продюсер, встретился он с женой, когда им было не по 18 лет. У каждого из них был свой взгляд на жизнь.

«На первом этапе, понятно, любовь сносит крышу и из любой ситуации есть выход. А дальше появляются проблемы во взаимоотношениях. Всякое бывало. Но мы вместе», — заявил Игорь Крутой.

При этом сейчас все невзгоды в семье давно позади. Игорь Крутой безумно благодарен супруге, которая подарила ему дочь Сашу. Он считает, что это главный подарок в его жизни.

Известный композитор отметил, что дочь была очень долгожданным ребенком в их семье. Сейчас он много времени общается с ней. Причем порой даже супруга начинает его ревновать к дочери, сообщает портал wday.ru.