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Крутой признал, что в его отношениях с женой были серьезные проблемы

По словам композитора, это только вначале от любви сносит крышу.

Крутой признал, что в его отношениях с женой были серьезные проблемы
У Крутого были проблемы с женой/globallookpress.com

Композитор Игорь Крутой рассказал, что у него во взаимоотношениях с женой Ольгой были разные периоды. Не всегда все складывалось гладко. Дело в том, что был жизненный эпизод, когда ему приходилось жить на две страны, воспитывать детей на расстоянии, да и, как сказал продюсер, встретился он с женой, когда им было не по 18 лет. У каждого из них был свой взгляд на жизнь.

Игорь Крутой. Фото
Крутой рассказал о своей жене/globallookpress.com

«На первом этапе, понятно, любовь сносит крышу и из любой ситуации есть выход. А дальше появляются проблемы во взаимоотношениях. Всякое бывало. Но мы вместе», — заявил Игорь Крутой.

При этом сейчас все невзгоды в семье давно позади. Игорь Крутой безумно благодарен супруге, которая подарила ему дочь Сашу. Он считает, что это главный подарок в его жизни.

Известный композитор отметил, что дочь была очень долгожданным ребенком в их семье. Сейчас он много времени общается с ней. Причем порой даже супруга начинает его ревновать к дочери, сообщает портал wday.ru.

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Крутой признал, что в его отношениях с женой были серьезные проблемы
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