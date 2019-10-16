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Ягудин поделился снимком Тотьмяниной с закрытыми глазами из онкологии

Фигурист пошутил, что его супруга шикарная женщина даже без желчного пузыря.

Ягудин поделился снимком Тотьмяниной с закрытыми глазами из онкологии
Ягудин опубликовал снимок с Тотьмяниной/globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в сторис Instagram опубликовал снимок, на котором можно увидеть его супругу фигуристку Татьяну Тотьмянину. Спортсменка сейчас находится в онкологии.

Алексей Ягудин с женой. Фото
Ягудин опубликовал снимок жены после операции/https://www.instagram.com/alexei.yagudin/

«Таня не хотела фотографироваться, так как не в форме сейчас и не красивая. А я считаю, что шикарная, что с желчным, что без», — подметил известный фигурист, разместив снимок с женой, которая прикрыла глаза.

Напомним, что олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина была госпитализирована в одни из московских онкоцентров. Ей провели срочную операцию методом лапароскопии. У спортсменки обнаружили новообразование в желчном пузыре. Орган фигуристке удалили. Операция, как заверил Ягудин, прошла успешно.

Добавим, что восстановление фигуристки займет несколько недель. При этом врачи еще хотят проверить, не являлось ли новообразование в желчном пузыре звездной спортсменки злокачественным. С учетом, что Алексей Ягудин даже в такой непростой момент подшучивает над своей супругой – значит он уверен, что все будет хорошо.

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Алексей ЯгудинТатьяна ТотьмянинаТатьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин
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Ягудин поделился снимком Тотьмяниной с закрытыми глазами из онкологии
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