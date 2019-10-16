«Пьяный мальчик 2»: полицейский сбил ребенка с 0,51 промилле этанола в крови

Как показало медицинское освидетельствование, сам страж порядка в день трагедии был трезв.

История c погибшим в 2017 году жителем Балашихи Алёшей Шимко, в крови которого после смерти нашли алкоголь, оказалась не единственным подобным случаем. Новый скандал с «пьяным мальчиком» разгорается сейчас в Кировской области, где машина насмерть сбила еще одного шестилетнего велосипедиста.

Как сообщает КП, трагедия произошла 13 июля 2019 года, но широкую огласку всё получило лишь сейчас, после публикации результатов экспертизы.

По данным следствия, мальчик Ваня из села Буйское Уржумского района катался на велосипеде и внезапно выехал с проселочной дороги на большую, асфальтированную, попав под колеса автомобиля Nissan. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

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Машиной управлял полицейский Сергей Мельников. Он находился в отпуске и это был его личный автомобиль. После случившегося мужчина прошел медосвидетельствование, показавшее, что он трезв. А вот экспертиза крови шестилетнего Ивана Суворова дала очень неожиданный результат – в ней обнаружилось 0,51 промилле этанола. По сравнению с Алешей Шимко, в крови которого якобы было 2,7 промилле, это совсем немного, но родители ребенка всё же не могут понять, откуда этот алкоголь взялся, и требуют проведения независимого расследования.