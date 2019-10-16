НОВОСТИ

Стас Пьеха впервые попробовал наркотики в двенадцать лет

Как отметил певец, он вытянул счастливый билет, поэтому остался жив.

Стас Пьеха впервые попробовал наркотики в двенадцать лет
Стас Пьеха первый раз попробовал наркотики в 12 лет/globallookpress.com

Известный певец Стас Пьеха в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что с двенадцати лет стал употреблять наркотики. «Сначала это были таблетки – транквилизаторы. Потом начал курить, ну а потом я попал в мир тяжелых наркотиков», — заметил певец.

Стас Пьеха. Фото
Пьеха с двенадцати лет употреблял наркотики/globallookpress.com

Как сказал Стас Пьеха, остался жив он только каким-то чудом. Многие его друзья сейчас лежат на кладбище. «В данном случае – это лотерея, в которой мне повезло. Однажды я сжег комнату дома. Потом меня отправили в Москву в одну серьезную клинику. Там, кстати, мне не особо помогли. Врачи в разных больницах ставили мне все новые диагнозы», — сказал Пьеха.

При этом сейчас известный музыкант сам спасает других, открыв наркологическую клинику. Как он сказал, на его счету тысячи спасенных жизней.

«К 35 годам я отработал все схему, по которым меня лечили и вывел идеальную формулу. Никакой религии быть не должно во время лечения. Все должно быть основано на осознанности и любви», — сказал Стас Пьеха.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваСтас Пьеха
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стас Пьеха впервые попробовал наркотики в двенадцать лет
Интересно?
Поделись с друзьями: