Стас Пьеха впервые попробовал наркотики в двенадцать лет

Известный певец Стас Пьеха в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что с двенадцати лет стал употреблять наркотики. «Сначала это были таблетки – транквилизаторы. Потом начал курить, ну а потом я попал в мир тяжелых наркотиков», — заметил певец.

Как сказал Стас Пьеха, остался жив он только каким-то чудом. Многие его друзья сейчас лежат на кладбище. «В данном случае – это лотерея, в которой мне повезло. Однажды я сжег комнату дома. Потом меня отправили в Москву в одну серьезную клинику. Там, кстати, мне не особо помогли. Врачи в разных больницах ставили мне все новые диагнозы», — сказал Пьеха.

больше по теме Стас Пьеха пожаловался на гиперактивность пятилетнего сына По словам музыканта, он боится брать ребенка к себе домой.

При этом сейчас известный музыкант сам спасает других, открыв наркологическую клинику. Как он сказал, на его счету тысячи спасенных жизней.

«К 35 годам я отработал все схему, по которым меня лечили и вывел идеальную формулу. Никакой религии быть не должно во время лечения. Все должно быть основано на осознанности и любви», — сказал Стас Пьеха.