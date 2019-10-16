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Стас Пьеха пожаловался на гиперактивность пятилетнего сына

По словам музыканта, он боится брать ребенка к себе домой.

Стас Пьеха пожаловался на гиперактивность пятилетнего сына
Пьеха рассказал о своем сыне/globallookpress.com

Музыкант Стас Пьеха в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о воспитании своего пятилетнего сына, которого в 2014 году родила модель Наталья Горчакова. С девушкой музыкант расстался. Сын живет с мамой в Пушкине под Санкт-Петербургом.

Стас Пьеха. Фото
У Пьехи очень активный сын/globallookpress.co

«Он такой же гиперактивный, как и я в детстве. Я даже боюсь брать его к себе в Москву, потому что просто не справлюсь. Кроме того, он очень привязан к бабушке, маме Наташи. Он похож на меня. Такой столп энергии, сносящий все на своем пути», — заявил Стас Пьеха.

Как сказал музыкант, он купил для бывшей жены и ребенка дом в Подмосковье. «Когда они туда переедут, то сделают ремонт. Пока решили ребенка в Москву не перевозит из-за садика. Но в школу через два года он пойдет уже в Москве», — добавил Пьеха.

Музыкант отметил, что он пока не занимается выбором школы для своего ребенка. «Надо понять, какие у него таланты. Знаю, что с математикой он дружит, в конструкторах разбирается», — сказал певец.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваПетр ПьехаСтас Пьеха
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Стас Пьеха пожаловался на гиперактивность пятилетнего сына
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