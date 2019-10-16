Радиоведущая Паго объяснила ажиотаж вокруг Анастасии Заворотнюк

По ее словам, чем красивее и моложе человек, тем больше у него завистников.

Ведущая и продюсер утреннего шоу на DFM Юлия Паго заявила, что ей понятен ажиотаж, который возник вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк и ее болезни. Как сказала ведущая, люди всегда интересуются чужими бедами. При этом какие-то радостные события в жизни известных людей они предпочитают не замечать. Наблюдать многим за чужой болью, разводом и творческой неудачей куда приятнее.

«И чем ярче, красивее, моложе человек предоставляющий подобный инфоповод, тем интереснее», – подчеркнула она.

Также Паго отметила, что почему-то многие сами ставят диагнозы звездам, решают за них с кем жить и от кого рожать. Часто в адрес известных людей раздаются лицемерные слова, которые не основаны на фактах.

Юлия Паго призвала всех прекратить обсуждать личную жизнь Анастасии Заворотнюк. Сейчас, как она считает, звезде сериала «Моя прекрасная няня» нужна тишина и покой, сообщает портал Dni.ru.