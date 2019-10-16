Стас Пьеха рассказал об отношениях с бывшей супругой

Певец Стас Пьеха стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии программы он рассказал о своих отношениях с бывшей женой моделью Натальей Горчаковой, которая в 2014 году родила ему сына Петю. Сейчас мальчик живет с мамой в Пушкине под Санкт-Петербургом, но Стас старается как можно чаще видеться с ребенком.

«С мамой Пети у нас дружеские отношения. Я бы даже их назвал идеальными среди тех людей, которые по каким-то причинам расстались, но у которых есть совместный ребенок», — заявил популярный музыкант.

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Ведущая Алла Довлатова попыталась узнать, как сейчас у Стаса Пьехи с личной жизнью. Музыкант честно признался, что в его жизни было много хороших девушек, но, к сожалению, во всех что-то не устраивало либо его, либо его вторую половинку.

«У меня всегда есть личная жизнь. Я просто один не умею. Но я больше решил о личной жизни ничего не говорить», — заявил Стас Пьеха, так и не раскрыв, с кем он сейчас встречается.