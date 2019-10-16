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Муж Лолиты год содержал любовницу за счет своей супруги

Певица уже пожелала счастья Дмитрию Иванову в новых отношениях.

Муж Лолиты год содержал любовницу за счет своей супруги
Муж целый год изменял Лолите/globallookpress.com

Друг Лолиты Милявской рассказал, что молодой пятый супруг звёздной исполнительницы, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов, на протяжении года изменял жене. Его новая пассия 40-летний косметолог из Белоруссии Ольга Кулиева.

Лолита. Фото
Лолита не намерена прощать мужа/globallookpress.com

Как сказал друг семьи, основной заработок Иванова – уроки по игре в сквош. Одно занятие стоит от двух тысяч рублей. Рядом с женой он привык к шикарной жизни. Иванов ездил на дорогой машине, часто уезжал отдыхать на курорты, покупал дорогую одежду в модных бутиках.

«Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров», — заявил друг звездной исполнительницы.

О любовнице Иванова известно, что она давно живет в Москве. Женщина руководит клиникой, которая специализируется на инъекционной косметологии. Есть у девушки и уже достаточно взрослая дочь. Сама Милявская пожелала супругу счастья. Если раньше она думала, что они могут помириться, то сейчас такой вариант полностью исключен. Измену любимому звезда прощать не собирается, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что сама Лолита не будет встречать старость в одиночестве. Более того, по слухам, у нее уже появился новый любимый мужчина, которого в недалеком будущем она представит широкой общественности.

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Муж Лолиты год содержал любовницу за счет своей супруги
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