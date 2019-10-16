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Собчак предложила вынести из дома Рудковской канделябр и столовое серебро

Светская львица на протяжении всего вечера подшучивала над продюсером.

Собчак предложила вынести из дома Рудковской канделябр и столовое серебро
Собчак прогулялась по дому Рудковской/globallookpress.com

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в сторис Instagram разместила забавную нарезку из видеозаписей, которые были сделаны в доме продюсера Яны Рудковской. На кадрах можно увидеть, что супруга режиссера Константина Богомолова ходит по дому жены фигуриста Плющенко и приценивается. В зале также присутствуют подружки Рудковской.

Серебряный канделябр Рудковской. Фото
Собчак подшутила над Рудковской/https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

«Что будем уже серебро у Яны п… Мне кажется, что надо брать канделябр. Ребят, сумка у кого-нибудь есть. Красота, красота», — говорит Ксения Собчак.

Затем в зале появляются представители известной компании «Диор». Они начинают вручать подарки продюсеру. «Яне дарят шапку из нутрии от «Диор». Это меховая шапка из нутрии», — комментирует Собчак.

Следующий подарок для Рудковской – некая шапка в виде яйца. И здесь Собчак не удержалась от едких комментариев. «В «Диор» думают, что ты кощей бессмертный что ли. Я хочу обратить внимание, если вам захочется украсть у Яны столовое серебро, то сделать это будет проблематично. Оно будет храниться в яйце. Старик Диор — щедрый парень. То есть у нас нету ни одного яйца, а у тебя, Яна, уже два. Ну вообще ты, конечно», — заявляет Ксения Собчак.

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Тэги:

Евгений ПлющенкоКонстантин БогомоловКсения СобчакЯна Рудковская
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Собчак предложила вынести из дома Рудковской канделябр и столовое серебро
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