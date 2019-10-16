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Заворотнюк перенесла операцию в одной из частных клиник Москвы

Об этом рассказал близкий друг семьи, который находится на связи с Петром Чернышевым.

Заворотнюк перенесла операцию в одной из частных клиник Москвы
Заворотнюк действительно перенесла операцию/globallookpress.com

Близкий друг семьи актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердил, что звезда перенесла не так давно операцию в одной из частных клиник столицы. При этом он отметил, что реабилитацию звезда будет проходить уже в другом месте. Так решил ее любящий супруг фигурист Петр Чернышев, который буквально не отходит от жены в это непростое время.

Анастасия Заворотнюк с мужем. Фото
Петр Чернышев все время рядом с женой после операции/globallookpress.com

Приятель актрисы отметил, что после операции она чувствует себя намного лучше. Впереди длительная реабилитация. Причем некоторые процедуры она будет проходить в бассейне.

Кстати, лечение Заворотнюк стоит немалых денег, но у родных все в порядке с финансами. Фигурист неплохо заработал, когда выступал в ледовом шоу «Красавица и чудовище». Каждый выход на лед звезды стоит более ста тысяч рублей. За границей Петр Чернышев, выходя на выступление, получает еще больше –в среднем десять тысяч евро.

«Но дело не только в деньгах: для лечения жены Петр подключил все свои связи», — заявил приятель семьи, которого цитирует «Комсомольская правда».

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Заворотнюк перенесла операцию в одной из частных клиник Москвы
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