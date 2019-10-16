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Садальский признался, ему неприятно, что его парикмахер стрижет Галкина

Поклонники посоветовали актеру не обращать внимание на это обстоятельство.

Садальский признался, ему неприятно, что его парикмахер стрижет Галкина
Станислав Садальсий. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Поклонники Станислава Садальского и его подписчики в социальной сети Instagram давно привыкли и честности звезды в своих высказываниях и, собственно, в том числе за это его и любят. Каждый его пост – небольшое откровение или интересная, неизвестная ранее история.

Новая публикация исключением не стала. Артист рассказал, что побывал в салоне у своего мастера-парикмахера и сделал новую стрижку.

«Серега , постриг меня я… Как много красивая прическа может рассказать о парикмахере! Одно неприятно, он стрижет Галкина…», — признался без стеснения Станислав Садальский.

Поклонники поспешили успокоить Садальского, мол, внимания на все это обращать не надо.

«Главное, чтоб стерилизовал, протирал ножницы, расчески после каждого!» — отметила одна из комментаторов.

Напомним, несколько дней назад артист похвастался своими дорогими часами.

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Садальский признался, ему неприятно, что его парикмахер стрижет Галкина
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