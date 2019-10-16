«Мой оберег»: Волочкова поздравила Баскова с днем рождения

15 октября 43 года исполнилось Николаю Баскову. Певца поздравляют с праздником его многочисленные коллеги и пишут добрые слова в адрес артиста. На своей странице в социальной сети Instagram к звездам присоединилась и балерина Анастасия Волочкова.

«Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? С днем рождения? Или с днем нашей свадьбы? Поздравляю! Спасибо за эти серьги, подаренные тобой! Они — мой оберег!», — пишет Анастасия.

Эти слова объясняют снимок, которым артистка сопроводила свою публикацию. На снимке на сцене стоят Николай и Анастасия, причем балерина действительно наряжена в свадебном платье.

Напомним, недавно Волочкова поделилась своими неоднозначными впечатлениями после просмотра одного из спектаклей в «Гоголь-центре». Артистка призналась, что она лишилась сна после просмотра постановки. По словам балерины, весь спектакль двадцать совсем голых мужчин и женщин бегали, скакали и прыгали вприсядку по сцене. Волочкова отмечает, что выглядело это крайне не эстетично, омерзительно и просто дико.

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Кстати, не так давно балерина в очередной раз закрыла свои комментарии после вала негатива, обрушившегося снова на артистку. Анастасия все высказала хейтерам и «недолюбленным женщинам» и перестала общаться с подписчиками.