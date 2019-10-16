Шестилетняя Алина Якупова признана самым красивым ребенком в мире

Маленькая модель уже снималась для Yudashkin Kids и ходила по подиуму в Италии.

Юная россиянка Алина Якупова в этом году была названа самым красивым ребенком в мире. Об этом сообщило британское издание Daily Mail, отметив, что девочка работает моделью с четырех лет, а сейчас ей шесть.

Красота Алины сразу бросается в глаза – у нее шикарные русые волосы и очаровательная улыбка. Ее фотографии уже появлялись в журналах Instyle и Grazia, она участвовала в рекламных кампаниях таких брендов как Gloria Jeans, Monnalisa Kids и Yudashkin Kids.

Популярность шестилетней москвички растет – на момент появления публикации в Daily Mail на ее страницу в Instagram @alina_yakupova_official были подписаны 22 тысячи человек, сейчас их количество приближается к 25 тысячам.

Под фотографиями Алины многие пишут о том, какая она очаровательная и талантливая. Между тем, значительная часть комментаторов очень негативно относится к тому, что дети в столь юном возрасте начинают карьеру модели. «Фотошоп, много косметики, она и правда выглядит очень взрослой и совсем не похожа на маленькую девочку. Мне всё это не нравится», — написал один из комментаторов. «Ох, ради всего святого, позвольте ей быть просто ребенком!», — попросил второй.

По мнению всех этих людей, допуская детей в этот бизнес, родители отнимают у них детство, а нормальную семейную жизнь, общение с друзьями и школу заменяют на бесконечные съемки и смену декораций.

«У моей младшей дочери такое же кукольное лицо и красивые голубые глаза. Разница в том, что мы не накладываем на нее грим и не учим ее позировать перед камерой», — высказался по этому поводу житель Лондона.

Напомним, Алина Якупова – не единственный российский ребенок, чью красоту признали и на Западе. В 2017 году звание самого красивого в мире ребенка досталось нашей Насте Князевой – сейчас у девочки уже почти полтора миллиона подписчиков в Instagram и она успешно продолжает модельную карьеру.

Чуть раньше, в 2014 году, самым красивым ребенком в мире стала Кристина Пименова — дочь бывшего футболиста сборной России Руслана Пименова. Девочка уже подросла, она живет в США и работает моделью. В Instagram на нее подписаны 2,6 миллиона человек.