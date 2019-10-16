НОВОСТИ

Шестилетняя Алина Якупова признана самым красивым ребенком в мире

Маленькая модель уже снималась для Yudashkin Kids и ходила по подиуму в Италии.

Шестилетняя Алина Якупова признана самым красивым ребенком в мире
Алина Якупова. Фото: Instagram / @alina_yakupova_official

Юная россиянка Алина Якупова в этом году была названа самым красивым ребенком в мире. Об этом сообщило британское издание Daily Mail, отметив, что девочка работает моделью с четырех лет, а сейчас ей шесть.

Красота Алины сразу бросается в глаза – у нее шикарные русые волосы и очаровательная улыбка. Ее фотографии уже появлялись в журналах Instyle и Grazia, она участвовала в рекламных кампаниях таких брендов как Gloria Jeans, Monnalisa Kids и Yudashkin Kids.

Популярность шестилетней москвички растет – на момент появления публикации в Daily Mail на ее страницу в Instagram @alina_yakupova_official были подписаны 22 тысячи человек, сейчас их количество приближается к 25 тысячам.

Под фотографиями Алины многие пишут о том, какая она очаровательная и талантливая. Между тем, значительная часть комментаторов очень негативно относится к тому, что дети в столь юном возрасте начинают карьеру модели. «Фотошоп, много косметики, она и правда выглядит очень взрослой и совсем не похожа на маленькую девочку. Мне всё это не нравится», — написал один из комментаторов. «Ох, ради всего святого, позвольте ей быть просто ребенком!», — попросил второй.

По мнению всех этих людей, допуская детей в этот бизнес, родители отнимают у них детство, а нормальную семейную жизнь, общение с друзьями и школу заменяют на бесконечные съемки и смену декораций.

«У моей младшей дочери такое же кукольное лицо и красивые голубые глаза. Разница в том, что мы не накладываем на нее грим и не учим ее позировать перед камерой», — высказался по этому поводу житель Лондона.

Напомним, Алина Якупова – не единственный российский ребенок, чью красоту признали и на Западе. В 2017 году звание самого красивого в мире ребенка досталось нашей Насте Князевой – сейчас у девочки уже почти полтора миллиона подписчиков в Instagram и она успешно продолжает модельную карьеру.

Чуть раньше, в 2014 году, самым красивым ребенком в мире стала Кристина Пименова — дочь бывшего футболиста сборной России Руслана Пименова. Девочка уже подросла, она живет в США и работает моделью. В Instagram на нее подписаны 2,6 миллиона человек.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алина Якуповадетидети-моделикарьера моделиКристина ПименоваНастя Князева
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шестилетняя Алина Якупова признана самым красивым ребенком в мире
Интересно?
Поделись с друзьями: