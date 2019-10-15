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«У мужа прекрасные отношения с Колей»: Лопырева подразнила постельным фото с Басковым

Таким образом модель поздравила экс-возлюбленного с днем рождения.

«У мужа прекрасные отношения с Колей»: Лопырева подразнила постельным фото с Басковым
Виктория Лопырева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Николая Баскова, который 15 октября отмечает свой день рождения, успели поздравить десятки представителей отечественного шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Жасмин, Александр Ревва, Валерия и многие другие. Конечно же, в такой день певец не мог не получить порцию теплых слов и от своей бывшей невесты, Виктории Лопыревой.

Модель и телеведущая назвала Николая человеком, излучающим свет, с которым «все легче, веселее и ярче».

«Много лет мы есть друг у друга и будем всегда. Будь счастлив! Помнишь, как у Гёте: в пути мой светоч — внутренний мой свет! Люблю! С Днём Рождения!» — написала Лопырева под совместным фото на своей странице в Instagram.

Фотографию Виктория выбрала архивную — со съемок клипа, где они с Николаем вместе лежат на кровати. У многих подписчиков это вызвало возмущение. «А отец ребёнка не против таких фото в горизонтальном положении, в постели с другим мужчиной, с которым вам приписывали роман?» — поинтересовался кто-то.

«У моего мужа прекрасные отношения с Колей, расслабьтесь», — ответила на это посол ЧМ-2018.

Напомним, что Виктория Лопырева и отец ее сына, Игорь Булатов, собираются пожениться. В недавнем интервью одному из телеканалов молодая мама намекнула на то, что свадьба может состояться уже в этом году.

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«У мужа прекрасные отношения с Колей»: Лопырева подразнила постельным фото с Басковым
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