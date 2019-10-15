Опытную путешественницу Жанну Бадоеву удивили в Марракеше

Телеведущая погуляла по одному из самых известных городов Востока и осталась от него в восторге.

Жанна Бадоева продолжает исследовать страны мира в рамках своей программы «Жизнь других». На этот раз она оказалась в марокканском городе Марракеше. О своих впечатлениях телеведущая рассказала в микроблоге.

Свое исследование города Жанна начала с завтрака в одном из кафе. Когда звезде принесли блюда традиционного марокканского завтрака, она оказалась не на шутку удивлена. «Я вообще никак не ожидала манную кашу», — поразилась Бадоева, показывая тарелку.

После завтрака Жанна отведала марокканского кофе и вместе со съемочной группой приступила к съемкам очередного выпуска программы. Телеведущая поделилась кадрами рабочего процесса и не скрывала своего восторга от североафриканской страны.