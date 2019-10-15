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Опытную путешественницу Жанну Бадоеву удивили в Марракеше

Телеведущая погуляла по одному из самых известных городов Востока и осталась от него в восторге.

Опытную путешественницу Жанну Бадоеву удивили в Марракеше
Жанна Бадоева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Жанна Бадоева продолжает исследовать страны мира в рамках своей программы «Жизнь других». На этот раз она оказалась в марокканском городе Марракеше. О своих впечатлениях телеведущая рассказала в микроблоге. 

Марокканский завтрак Жанны Бадоевой
Марокканский завтрак Жанны Бадоевой. Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Свое исследование города Жанна начала с завтрака в одном из кафе. Когда звезде принесли блюда традиционного марокканского завтрака, она оказалась не на шутку удивлена. «Я вообще никак не ожидала манную кашу», — поразилась Бадоева, показывая тарелку. 

Бадоева насладилась восточной экзотикой
Бадоева насладилась восточной экзотикой. Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

После завтрака Жанна отведала марокканского кофе и вместе со съемочной группой приступила к съемкам очередного выпуска программы. Телеведущая поделилась кадрами рабочего процесса и не скрывала своего восторга от североафриканской страны. 

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Тэги:

Жанна БадоеваМароккоПервый каналПрограмма «Жизнь других»путешествия
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Опытную путешественницу Жанну Бадоеву удивили в Марракеше
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