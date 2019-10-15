НОВОСТИ

Не только корги: В Сети появился архивный снимок Елизаветы II на слоне

Ее Величество с детства любит животных.

Не только корги: В Сети появился архивный снимок Елизаветы II на слоне
Елизавета II еще в юности полюбила слонов ФОТО: Global Look Press

В Сети появился архивный снимок Елизаветы II, на нем Ее Величество запечатлена сидя на слоне. Исторический кадр вызвал споры среди поклонников королевской семьи. Многие уверяют, что на нем Елизавете II всего 13 лет, а другие приводят свои доводы в пользу того, что королеве на фото 27 и она недавно вошла на престол.

Кадр размещен на фан-страничке королевских семейств. Споры прекратил автор поста, он рассказал, что снимок был сделан во время визита королевских особ в Лондонский зоопарк в 1939 году. Вместе с Елизаветой II запечатлена принцесса Маргарет.

Кстати, королева славится своим добрым отношениям к животным. Она с юного возраста стала проявлять интерес к слонам. В ее архивах много снимков  с прогулках на данных животных в Индии и в Непале.

А пару лет назад Ее Величество даже встретилась со своей любимой слонихой Донной, которая живет в центре по защите слонов Зоологического общества в Лондоне, сообщает сайт Радио «КП».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКоролева Елизавета II
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не только корги: В Сети появился архивный снимок Елизаветы II на слоне
Интересно?
Поделись с друзьями: