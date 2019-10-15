Не только корги: В Сети появился архивный снимок Елизаветы II на слоне

В Сети появился архивный снимок Елизаветы II, на нем Ее Величество запечатлена сидя на слоне. Исторический кадр вызвал споры среди поклонников королевской семьи. Многие уверяют, что на нем Елизавете II всего 13 лет, а другие приводят свои доводы в пользу того, что королеве на фото 27 и она недавно вошла на престол.

Кадр размещен на фан-страничке королевских семейств. Споры прекратил автор поста, он рассказал, что снимок был сделан во время визита королевских особ в Лондонский зоопарк в 1939 году. Вместе с Елизаветой II запечатлена принцесса Маргарет.

Кстати, королева славится своим добрым отношениям к животным. Она с юного возраста стала проявлять интерес к слонам. В ее архивах много снимков с прогулках на данных животных в Индии и в Непале.

А пару лет назад Ее Величество даже встретилась со своей любимой слонихой Донной, которая живет в центре по защите слонов Зоологического общества в Лондоне, сообщает сайт Радио «КП».