Представитель Успенской опровергла новости о грядущей операции дочери звезды

Ранее появилась информация, что артистка отправила наследницу на реабилитацию в Таиланд.

Представитель певицы Любви Успенской опровергла информацию, что дочь артистки готовится к новой операции.

«Мы этот вопрос не комментируем, потому что тут нечего комментировать совершенно — это бред», — заявила порталу Teleprogramma.pro Мила Соловьева.

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Тем не менее, в СМИ активно обсуждается информация, что королева шансона готовится к еще одной операции, которая предстоит Татьяне Плаксиной. Сейчас девушка находится в Азии, там она восстанавливается после страшной аварии, в которую попала год назад.

Тогда Татьяна упала с велосипеда и поломала челюсть в нескольких местах. Травма была очень серьезной, девушка решилась пяти зубов и пережила пару операций.

«Еще год лечения. В Таиланде климат другой, там все быстрее заживает. Скоро Таня приедет в Москву, здесь ей сделают еще одну операцию», — призналась Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!».

65-летняя Успенская признается, что дочь — смысл ее жизни и она никак не дождется, когда наследница окрепнет и вернется в столицу. Пока она планирует навещать Татьяну и всячески способствовать ее скорейшему выздоровлению.

«В Азии Таня занимается творчеством. Поет, рисует, мне не стыдно ее на сцену вывести. Думаю, что она превзойдет меня в музыкальном плане», — делится надеждами артистка.