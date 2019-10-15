Звездный стиль

В Сеть попал неформальный кадр с Пугачёвой в гольфах и берете с вуалью

Алла Борисовна поддержала моду на монохром, выбрав черную цветовую палитру.

В Сеть попал неформальный кадр с Пугачёвой в гольфах и берете с вуалью
(Фото: Globallookpress.com)

В фан-аккаунте Примадонны в Instagram появился студийный снимок Аллы Борисовны. В кадре знаменитость позирует в капроновых гольфах до колен, ботинках на шнуровке и берете с вуалью. Экс-супруга поп-короля сцены Филиппа Киркорова отдала предпочтение монохромному стилю, выбрав черную цветовую гамму. Так, перед объективом фотокамеры Пугачева предстала в однотонном платье с пояском.

Ранее в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале Алла Борисовна поделилась историей из юности старшей дочери — 48-летней Орбакайте. По словам певицы, когда-то Кристина носила ее концертную юбку с пайетками. А теперь шестилетняя Лиза примеряет мамины шляпки с вуалью, платки и туфли на каблуках, устраивая домашнее дефиле.

Примадонна не запрещает дочери участвовать в модных показах. Так, Лиза уже выходила на подиум вместе с братом-двойняшкой Гарри и сыном Яны Рудковской — Сашей Плющенко, демонстрируя наряды Галины Юдашкиной. При это сама Алла Борисовна сидела в зрительском зале, аплодируя наследниками вместе с другими гостями светского мероприятия.

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Тэги:

Алла ПугачеваЗвездный стильКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стиль
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В Сеть попал неформальный кадр с Пугачёвой в гольфах и берете с вуалью
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