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Решетова намекнула подписчикам, что у нее начались роды

Потом невесте Тимати пришлось объяснять, что она опубликовала старое фото и ее просто неправильно поняли.

Решетова намекнула подписчикам, что у нее начались роды
Анастасия Решетова. Фото: Instagram / @volkonskaya.reshetova

Невеста Тимати, Анастасия Решетова, 15 октября не на шутку встревожила своих многочисленных подписчиков, которые с нетерпением ждут новости о рождении ее первенца. Днем девушка разместила в Instagram черно-белый снимок, на котором она выглядит так же стройно, как до беременности. Живот на снимке отсутствует.

Под фото Анастасия оставила эмоджи в виде песочных часов, что все сразу же расценили как сообщение о том, что время пришло и возлюбленная рэпера либо уже родила, либо у нее появилась родовая деятельность.

«Значит родила?», «Всё, родила?», «Рожает!» — тут же посыпались комментарии. Анастасии пришлось разочаровать фанатов: «Я не родила. Я просто выставила старый снимок», — написала она в комментариях к посту.

Напомним, что ранее Решетова подтвердила предполагаемую дату родов — 13 октября. Если в тот раз ее правильно поняли, значит сейчас идет 40-я неделя беременности и сын Тимура Юнусова должен появиться на свет со дня на день.

Напомним, у Тимати уже есть один ребенок — дочка Алиса, мамой которой является модель Алена Шишкова. Воспитанием девочки, в основном, занимается бабушка Симона Яковлевна. Алиса уже знает, что у нее появится брат, и с нетерпением ждет встречи.

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Решетова намекнула подписчикам, что у нее начались роды
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