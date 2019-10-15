Травести-двойник Валентины Толкуновой вынудил ее родню обратиться в прокуратуру

Мужчина называет себя Пелагеей Бабкиной и выступает с шоу «Голубые вечера», «Lovegay Party».

Родственники Валентины Толкуновой были вынуждены пожаловаться в прокуратуру, чтобы защитить память легендарной певицы. С момента смерти исполнительницы прошло уже девять лет, а по стране гастролирует ее «двойник».

Пелагия Бабкина — именно так называет себя Павел Богданов, который использует образ советской артистки и устраивает выступления под названием «Голубые вечера», «Lovegay Party». Данный способ заработка возмущает родственников Толкуновой и они решили искать защиты в правоохранительных органах.

«Одно дело исполнять хиты моей сестры, воздавая дать ее памяти, а другое вот так кривляться», — возмущен очередным травести-шоу Сергей Толкунов.

Мужчина признался KP.RU , что был в ужасе от увиденного и услышанного: сальные шутки, неприличные движения, места для выступления «ниже плинтуса».

Теперь разбираться с роликами и двойником покойной певицы будут в прокуратуре. В ведомстве уже обратили внимание на комментарии, которые пользователи оставляют под роликами с выступлением травести-артиста.

«Урод. Как только смеет пародировать такую душевную певицу, и я уверен, что никому не смешно. Стыдно за вас».

Найти Пелагею Бабкину оказалось не сложно, в свободное от гастролей время исполнитель трудится преподавателем детской студии вокала в Культурном Центре города Москвы.

Ранее скандальный блогер Лена Миро назвала Ротару, Кобзона, Толкунову и других советских исполнителей «певунами советской номенклатуры и безликими серостями», пишет argumenti.ru.