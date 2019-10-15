НОВОСТИ

Травести-двойник Валентины Толкуновой вынудил ее родню обратиться в прокуратуру

Мужчина называет себя Пелагеей Бабкиной и выступает с шоу «Голубые вечера», «Lovegay Party».

Травести-двойник Валентины Толкуновой вынудил ее родню обратиться в прокуратуру
Родственники Валентины Толкуновой пожаловались на травести-двойника певицы ФОТО: личная страница Павла Богданова в соцсети

Родственники Валентины Толкуновой были вынуждены пожаловаться в прокуратуру, чтобы защитить память легендарной певицы. С момента смерти исполнительницы прошло уже девять лет, а по стране гастролирует ее «двойник».

Пелагия Бабкина — именно так называет себя Павел Богданов, который использует образ советской артистки и устраивает выступления под названием «Голубые вечера», «Lovegay Party». Данный способ заработка возмущает родственников Толкуновой и они решили искать защиты в правоохранительных органах.

Родственники легендарной певицы возмущены, что у нее появится травести-двойник
ФОТО: YouTube

«Одно дело исполнять хиты моей сестры, воздавая дать ее памяти, а другое вот так кривляться», — возмущен очередным травести-шоу Сергей Толкунов.

Мужчина признался KP.RU , что был в ужасе от увиденного и услышанного: сальные шутки, неприличные движения, места для выступления «ниже плинтуса».

Теперь разбираться с роликами и двойником покойной певицы будут в прокуратуре. В ведомстве уже обратили внимание на комментарии, которые пользователи оставляют под роликами с выступлением травести-артиста.

«Урод. Как только смеет пародировать такую душевную певицу, и я уверен, что никому не смешно. Стыдно за вас».

Найти Пелагею Бабкину оказалось не сложно, в свободное от гастролей время исполнитель трудится преподавателем детской студии вокала в Культурном Центре города Москвы.

Ранее скандальный блогер Лена Миро назвала Ротару, Кобзона, Толкунову и других советских исполнителей «певунами советской номенклатуры и безликими серостями», пишет argumenti.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валентина Толкунова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Травести-двойник Валентины Толкуновой вынудил ее родню обратиться в прокуратуру
Интересно?
Поделись с друзьями: