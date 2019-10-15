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Убийцы многодетной матери на Кубани получили многолетние сроки и скромные штрафы

С женщиной расправились одноклассник сына и его приятель.

Убийцы многодетной матери на Кубани получили многолетние сроки и скромные штрафы
Убийцам из Псебая вынесен приговор. Фото: flickr.com

В Краснодарском крае суд вынес приговор двум жителям поселка Псебай Мостовского района, которые полтора года назад изнасиловали и убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Один из преступников — несовершеннолетний и получил меньшее наказание, чем его сообщник.

Напомним, вызвавшее большой общественный резонанс убийство произошло в ночь с 13 на 14 мая 2018 года. Наталья, которую муж отпустил посидеть в кафе с подружками, очень поздно отправилась домой. За женщиной увязались пьяные парни — 16-летний одноклассник ее сына по фамилии Бондаренко и его 20-летний приятель Никифоров. Они избили Наталью, изнасиловали и задушили, а тело бросили в кустах.

Судебный процесс по этому делу длился почти 10 месяцев, были заслушаны показания десятков свидетелей и изучены 35 томов уголовного дела. В итоге Никифоров получил 19 лет исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 20 тысяч рублей, а Бондаренко благодаря своему возрасту отделался более мягким сроком — 9 лет и 11 месяцев воспитательной колонии и штрафом в 5 тысяч рублей, сообщает издание «Югополис».

После убийства Натальи ее супруг Алексей один воспитывает пятерых детей: в семье четверо сыновей и дочка, которой сейчас четыре года.

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Краснодарский крайкриминалПсебайубийство
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Убийцы многодетной матери на Кубани получили многолетние сроки и скромные штрафы
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