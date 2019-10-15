СМИ: аккаунт в поддержку Заворотнюк ведут редакторы шоу Малахова

Осень омрачена не только дождливой погодой, но и тревожными слухами о тяжелом недуге Анастасии Заворотнюк. На протяжении месяца родственники актрисы отказывались давать интервью и комментировать ее состояние. Дошло до того, что поклонники обратились к ним в соцсетях с мольбой. Они попросили прояснить ситуацию. Лишь в середине октября на страничке, созданной в поддержку артистки, появились сведения о ее состоянии, написанное ее близкими.

Они подтвердили, что Заворотнюк больна и проходит лечение в больнице. При этом отмечено, что она никогда не впадала в кому, не была парализована и ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Из всех членов семьи актрисы только ее дочь Анна выходит на связь и время от времени дает комментарии. Ранее она опровергла слухи, что ей предложили 15 миллионов рублей за участие в передаче Андрея Малахова.

Но теперь появился повод думать, что телеведущему удалось уговорить девушку на съемку в ток-шоу «Прямой эфир». Такая информация появилась в телеграм-канале «НеМалахов». Там отмечено, что страничку посвященную Заворотнюк, ведут вовсе не ее родственники, а редакторы передачи Малахова. С одной стороны в это сложно поверить, но с другой есть несколько фактов, которые косвенно могут указывать на правдивость такого смелого заявления.

Ранее Анна Заворотнюк упоминала, что ее семья давно дружит с Андреем. Также о страничке в поддержку ее мамы рассказали многие звезды, от Стаса Михайлова до Анны Семенович. Не исключено, что именно Малахов обратился к артистам и попросил их прорекламировать аккаунт, ведь на него подписалось более 50 тысяч человек. Однако подчеркнем, что официальных подтверждений пока не поступало ни касательно того, кто ведет страничку в Instagram, ни на тему того, что дочь актрисы выступит на телевидении.