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Агния Кузнецова и Максим Петров впервые станут родителями

Актриса и хореограф перестали скрывать будущее пополнение в семействе.

Агния Кузнецова и Максим Петров впервые станут родителями
Агния Кузнецова скоро станет мамой ФОТО: https://www.instagram.com/agniakyza

Ангия Кузнецова скоро станет мамой. О будущем прибавлении в семействе поклонники заговорили недавно, когда увидели в Сети снимок в репетиции Театра.doc, где играет 34-летняя актриса. Многие отметили, что на фото девушка изменилась в формах и, скорее всего, находится в интересном положении.

Все сомнения развеяла будущая мама. 14 октября она появилась на премьере фильма «Текст» в столичном кинотеатре «Октябрь» и дала возможность хорошенько рассмотреть свой округлившийся живот.

Будущие родители не скрывают, что счастливы. Они стали мечтать о ребенке почти с первых дней отношений, но мешал напряженный график и расстояние, так как девушка трудится в России, а ее возлюбленный в Исландии.

В какой-то момент Кузнецова даже задумывалась усыновить ребенка, так как не могла забеременеть, пишет argumenti.ru.

Агния Кузнецова и Максим Петров познакомились в 2015 году во время участия в проекте «Шоу со звездами». Следом был дебют на «Кинотавре», а потом рабочие отношения перетекли в личные. Петров сделал Кузнецовой предложение руки и сердца, и спустя полгода пара официально стала семьей.

Возможно, после рождения крошки супругам придется выбрать одну страну для проживания, но не исключено, что они продолжат жить гостевым браком, навещая друг друга между работой.

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Агния Кузнецова и Максим Петров впервые станут родителями
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