Дробыш восхитился выдержкой Путина во время его визита в Саудовскую Аравию

14 октября президент России Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Саудовской Аравии. СМИ передают, что высокопоставленного гостя встретили с большими почестями. Одним из элементов дипломатической встречи стало исполнение местным военным оркестром гимна РФ. И вот здесь принимающая сторона несколько оплошала. На видео, которое передают журналисты, арабские музыканты выдают нечто очень отдаленно напоминающее символ российского государства. В некоторых места они откровенно не попадали в ноты и «вываливались» из общей мелодии.

«Восхищаюсь выдержкой нашего президента, — написал в Instagram известный продюсер Виктор Дробыш. — Ведь гимн — это святое. Но лично я без слёз в этом исполнении слушать не мог».

На отрезке видео, которое композитор опубликовал в социальной сети, видно, как Путин сдержанно слушает оркестр, хотя со стороны даже человеку без слуха понятно, что музыканты играют «кто в лес, кто по дрова». Подписчики продюсера в большинстве своем согласились с Дробышем, некоторые отметили, что арабским исполнителям надо бы подучиться в России.

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Вы тоже восхищены выдержкой нашего президента?