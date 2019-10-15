После жестокого убийства девушки в Екатеринбурге заговорили о смертной казни

27-летняя Ксения Каторгина, которую четыре дня искали полиция Екатеринбурга и области, а также десятки волонтеров, 15 октября была найдена мертвой. О том, что тело молодой матери наконец-то обнаружено, сообщил глава поискового отряда «Прорыв» Николай Волков.

«Информация подтверждена, тело найдено. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила», — приводит слова Волкова РИА Новости.

Ксения, у которой подрастает девятилетняя дочь, собиралась взять в ипотеку квартиру поближе к своей работе. Чтобы внести первоначальный взнос, девушка решила продать свой автомобиль Audi Q5. Вскоре на объявление откликнулась женщина и попросила Каторгину приехать в указанное место, потому как она сама беременна и ей неудобно передвигаться по городу.

Вечером 10 октября после работы Ксения поехала в район Уралмаша и с тех пор ее никто не видел. Ее автомобиль со следами крови в салоне вскоре был найден у перекупщиков в Челябинске. Они и рассказали, как выглядели люди, продавшие эту машину.

Сейчас преступники уже задержаны. Это двое мужчин и женщина. Известно, что заманившая Ксению на злополучную встречу женщина и двое ее сообщников зарезали молодую мать, а тело закопали в частном секторе.

Случившееся сейчас активно обсуждают в социальных сетях. Как и после убийства 9-летней Лизы Киселевой в Саратове, ряд пользователей считают, что наиболее справедливым наказанием для преступников была бы смертная казнь.