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Стало известно скромное число партнеров россиянок до брака

У мужчин число сексуальных партнерш гораздо больше.

Стало известно скромное число партнеров россиянок до брака
Между "сексуальным дебютом" и вступлением в брак у россиян в среднем проходит 10 лет ФОТО: Олег ЗОЛОТО/КП

Минздрав часто делится различной статистикой. В медицинском ведомстве подсчитывают пациентов и болезни, прививки и диагнозы. На этот раз специалисты проанализировали интимную жизнь россиян и назвали цифры, которые часто сами респонденты предпочитают хранить в строжайшей тайне.

Итак, в Минздраве рассказали, сколько в среднем половых партнеров бывает у мужчин и женщин до вступления в брак.

Сильная половина человечества в несколько раз превосходит по показателям прекрасную. Мужчины меняют до свадьбы 6-8 партнерш, а вот женщины имеют опыт половых отношений с 1-2 мужчинами до замужества. Насколько эти цифры объективны? Не исключено, что респонденты поскромничали, отвечая на вопрос.

Есть еще один интересный показатель, который оказался в распоряжении ведомства. В среднем от «сексуального дебюта» до устройства семейной жизни проходит десять и более лет. Такие данные привел
главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Спикер так же уточнил, что частая смена партнера чревата различными проблемами, например, заражением инфекциями, которые передаются половым путем, а иногда — бесплодием, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав завершил работу еще на одной проблемой, которая является краеугольной для ведомства — это снижение числа курильщиков в стране. Специалисты доработали антитабачную концепцию, принятую еще в 2013 году и обещают сократить число курильщиков на целых 8 процентов, сообщает сайт Радио «КП».

 

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Стало известно скромное число партнеров россиянок до брака
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