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СМИ: Заворотнюк находится в медцентре на Рублевке в деревне Жуковка

Актрисе предстоит длительная реабилитация.

СМИ: Заворотнюк находится в медцентре на Рублевке в деревне Жуковка
Заворотнюк находится в Жуковке/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре на Рублевке в деревне Жуковка. Медицинское учреждение работает в круглосуточном режиме. Реабилитация онкобольных в нем проводится как после завершения основного курса лечения, так и между курсами химиотерапии. Об этом сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк находится в Жуковке/globallookpress.com

Напомним, что родные актрисы, наконец-то, прервали молчание. Они сообщили, что звезда сейчас действительно проходит курс лечения от тяжелой болезни. При этом родные Анастасии Заворотнюк попросили СМИ в очередной раз перестать писать неправду о состоянии актрисы.

К примеру, выяснилось, что она ни одного дня не была в коме, хотя многие журналисты долго твердили об этом. Кроме того, никакой паллиативной помощи в данный момент звезде не оказывают.

Дочь Заворотнюк, Анна, пообещала на страничке матери рассказывать о состоянии ее здоровья. Девушке надоело то вранье, которое окружает ее семью в последние два месяца.

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СМИ: Заворотнюк находится в медцентре на Рублевке в деревне Жуковка
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