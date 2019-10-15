СМИ: Заворотнюк находится в медцентре на Рублевке в деревне Жуковка

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре на Рублевке в деревне Жуковка. Медицинское учреждение работает в круглосуточном режиме. Реабилитация онкобольных в нем проводится как после завершения основного курса лечения, так и между курсами химиотерапии. Об этом сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

Напомним, что родные актрисы, наконец-то, прервали молчание. Они сообщили, что звезда сейчас действительно проходит курс лечения от тяжелой болезни. При этом родные Анастасии Заворотнюк попросили СМИ в очередной раз перестать писать неправду о состоянии актрисы.

К примеру, выяснилось, что она ни одного дня не была в коме, хотя многие журналисты долго твердили об этом. Кроме того, никакой паллиативной помощи в данный момент звезде не оказывают.

Дочь Заворотнюк, Анна, пообещала на страничке матери рассказывать о состоянии ее здоровья. Девушке надоело то вранье, которое окружает ее семью в последние два месяца.