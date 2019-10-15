НОВОСТИ

Леонова похоронили на военном кладбище в Мытищах около Калашникова

Вдова космонавта с трудом держалась на ногах во время траурной церемонии.

Леонова похоронили на военном кладбище в Мытищах около Калашникова
Леонова похоронили около Калашникова/globallookpress.com

Первого в мире космонавта, который вышел в открытый космос, Алексея Леонова похоронили в Мытищах на федеральном военном мемориальном кладбище. Проститься с ним пришли его друзья, родственники, близкие люди и простые жители столицы и Подмосковья.

Алексей Леонов был похоронен на центральной аллее кладбища. Совсем рядом с памятником неизвестному солдату. Космонавт будет покоиться рядом с другими героями Советского Союза. В честь покойного прогремел салют.

Отметим, что вдова Леонова Светлана Павловна с трудом держалась на ногах во время траурной церемонии. Кстати, офицеры несли награды и медали Леонова к его могиле. У него всего более срока наград. Самые важные из них — дважды герой СССР. Кроме того, у космонавта было два ордена Ленина, орден Красной звезды. Похоронили Алексея Леонова рядом с могилой разработчика оружия Михаила Калашникова.

Алексей Леонов — первый человек в мире, который вышел в открытый космос. В последние годы жизни его подводило здоровье. Он лечился от диабета. Скончался он в госпитале Бурденко в возрасте 85 лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ЛеоновМихаил Калашниковумер Алексей Леонов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Леонова похоронили на военном кладбище в Мытищах около Калашникова
Интересно?
Поделись с друзьями: