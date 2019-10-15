Леонова похоронили на военном кладбище в Мытищах около Калашникова

Первого в мире космонавта, который вышел в открытый космос, Алексея Леонова похоронили в Мытищах на федеральном военном мемориальном кладбище. Проститься с ним пришли его друзья, родственники, близкие люди и простые жители столицы и Подмосковья.

Алексей Леонов был похоронен на центральной аллее кладбища. Совсем рядом с памятником неизвестному солдату. Космонавт будет покоиться рядом с другими героями Советского Союза. В честь покойного прогремел салют.

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Отметим, что вдова Леонова Светлана Павловна с трудом держалась на ногах во время траурной церемонии. Кстати, офицеры несли награды и медали Леонова к его могиле. У него всего более срока наград. Самые важные из них — дважды герой СССР. Кроме того, у космонавта было два ордена Ленина, орден Красной звезды. Похоронили Алексея Леонова рядом с могилой разработчика оружия Михаила Калашникова.

Алексей Леонов — первый человек в мире, который вышел в открытый космос. В последние годы жизни его подводило здоровье. Он лечился от диабета. Скончался он в госпитале Бурденко в возрасте 85 лет.