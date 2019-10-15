«Бизнес и сентиментальность несовместимы»: продюсер объяснил молчание семьи Заворотнюк

Если бы родные раньше сообщили о проблемах со здоровьем у актрисы, могли пострадать многомиллионные контракты.

Известный продюсер на условиях анонимности рассказал, почему семья актрисы Анастасии Заворотнюк так долго скрывала правду, что у нее есть проблемы со здоровьем. На это, как он считает, у них есть весомые причины. Отметим, что ранее продюсер работал со звездой сериала «Моя прекрасная няня», поэтому осведомлен о ее семье и родных.

Как сказал продюсер, супруг актрисы, Петр Чернышев, повязан крупным контрактом с шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Если бы он раскрыл карты раньше, то еще неизвестно, как бы это отразилось на продаже билетов. Люди бы могли подумать, что Чернышева не будет в ледовом шоу, а без него спектакль бы просто померк в глазах зрителей.

Кроме того, сама Заворотнюк, как считает продюсер, также находится «под контрактами». У нее могут быть обязательства на проведение, к примеру, новогодних корпоративов, различных телевизионных программ. Поэтому родные так долго и хранили молчание. В противном случае все уже давно полетело бы в тартарары.

«Бизнес и сентиментальность несовместимы», — резонно подчеркнул продюсер, которого цитирует портал Dni.ru.

Добавим, что недавно родные все же подтвердили, что у Анастасии Заворотнюк проблемы со здоровьем. Правда, в коме она не были ни одного дня.