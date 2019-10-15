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Украсть за 32 секунды: вор вынес из галереи картину Сальвадора Дали

Мужчине повезло, потому что в музее не было охраны и не работала камера видеонаблюдения.

Украсть за 32 секунды: вор вынес из галереи картину Сальвадора Дали
Удачливый вор забрал картину Дали из галереи в Сан-Франциско. Фото: Twitter

Всего 32 секунды понадобилось неизвестному темнокожему мужчине в синей футболке и кепке на то, чтобы войти в небольшую художественную галерею в Сан-Франциско и выйти оттуда с картиной великого испанского художника Сальвадора Дали.

По словам директора галереи Dennis Rae Fine Art Анджелы Келлетт, это случилось днем в воскресенье, 13 октября. Картина «Пылающий жираф» находилась на мольберте в передней части магазина. В тот день на рабочем месте был всего один сотрудник, но он не заметил незваного гостя.

Что примечательно, в галерее есть камера видеонаблюдения, однако она, к несчастью, не работала. Тросик с замком, которым картина Дали должна была быть прикреплена к мольберту, тоже почему-то отсутствовал.

Полиция продолжает изучать записи наружных камер наблюдения в том районе. Преступник всё же попал на видео, а потому полиция надеется, что его удастся найти.

Как напоминают американские СМИ, своего «Пылающего жирафа» Сальвадор Дали написал в 1966–1967 годах, вдохновленный работами Пабло Пикассо. По мнению экспертов, преступник точно не сможет продать подобную вещь на YouTube.

Картина Сальвадора Дали "Горящий жираф". Фото
Картина Сальвадора Дали «Пылающий жираф». Фото: Twitter
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"Пылающий жираф"ворПохищение картиныСальвадор ДалиСан-ФранцискоСША
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Украсть за 32 секунды: вор вынес из галереи картину Сальвадора Дали
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