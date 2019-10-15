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Нелли Кобзон от своей семьи подарила венок родным Леонова

Проститься с легендарным космонавтом в Мытищах собрались сотни людей.

Нелли Кобзон от своей семьи подарила венок родным Леонова
Нелли Кобзон подарила венок родным Леонова/globallookpress.com

Вдова певца Иосифа Кобзона, Нелли, подарила венок родным первого космонавта, который вышел в открытый космос, Алексея Леонова. На венке, который состоит из огромного количества роз, было написано: «От семьи Кобзон». При этом сама Нелли на траурной церемонии не появилась.

Венок от семьи Кобзон. Фото
Семья Кобзон почтила память Леонова/Кристина Десятова

При жизни семья Кобзон дружила с Алексеем Леоновым. Напомним, что чуть больше года назад Нелли Кобзон похоронила своего супруга.

Отметим, что легендарного космонавта отпели. Тело Леонова покрыто российским флагом. За ним около гроба еще три флага — России, Министерства обороны и Воздушно-космических сил РФ. Кстати, в зал в порядке живой очереди все-таки стали пускать всех, кто захотел проститься с космонавтом.

Космонавт Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза. Он первый человек в мире, который вышел в открытый космос. В последние годы жизни его подводило здоровье. Он лечился от диабета. Скончался в госпитале Бурденко в возрасте 85 лет. В последний путь его провожают в подмосковных Мытищах.

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Нелли Кобзон от своей семьи подарила венок родным Леонова
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