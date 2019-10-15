Недавно задержанная с наркотиками Бочкарева не явилась в суд

Задержанная с наркотиками актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд. Сегодня, 15 октября, звезда ситкома «Счастливы вместе» должна была прийти на заседание, чтобы получить наказание за отказ от медосвидетельствования, однако артистка предпочла проигнорировать процесс.

Бывший супруг Натальи, адвокат Николай Борисов, пояснил 360, что 39-летняя артистка не пришла в суд, потому что не хотела привлекать к себе повышенного внимания СМИ. Он также отметил, что актриса сильно нервничает из-за пережитого стресса, что сказывается на ее здоровье.

«Вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте», — категорично отрезал Борисов.

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Из-за неявки актрисы заседание по делу перенесли на три дня вперед – на 18 октября. Слушание состоится в судебном участке мирового судьи № 105, как и планировалось ранее.