НОВОСТИ

Валентина Терешкова не смогла сдержать слез у гроба космонавта Леонова

Она отметила, что ее давний друг всегда проявлял интерес к их женскому отряду.

Валентина Терешкова не смогла сдержать слез у гроба космонавта Леонова
Терешкова расплакалась около гроба Леонова/globallookpress.com

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова расплакалась около гроба своего давнего друга, Алексея Леонова. Она поблагодарила его за многолетнюю дружбу.

Алексей Леонов. Фото
С Леоновым прощаются в Мытищах/globallookpress.com

«Это был по-настоящему наш друг. Он всегда проявлял интерес к нашему женскому отряду, всегда помогал нам, провожал в полет. Был другом, товарищем, добрым, отзывчивым человеком», — заявила Валентина Терешкова.

Отметим, что один из сотрудников военной полиции рассказал, что женщина-космонавт, которой, между прочим, уже 82 года, сама носила цветы в зал. Дело в том, что около входа стояли венки от различных организаций. «Я взял цветы, чтобы отнести в зал, а меня кто-то из-за спины спрашивает: «Вам помочь?» Оборачиваюсь, а это Терешкова и говорит: «А что? Цветы же тяжелые», — рассказал сотрудник военной полиции.

Космонавт Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза. Он первый человек в мире, который вышел в открытый космос. В последние годы жизни его подводило здоровье. Он лечился в госпитале от диабета. Скончался он в госпитале Бурденко в возрасте 85 лет. В последний путь его провожают в подмосковных Мытищах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ЛеоновВалентина ТерешковаПохороны Леоноваумер Алексей Леонов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Валентина Терешкова не смогла сдержать слез у гроба космонавта Леонова
Интересно?
Поделись с друзьями: