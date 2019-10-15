Валентина Терешкова не смогла сдержать слез у гроба космонавта Леонова

Она отметила, что ее давний друг всегда проявлял интерес к их женскому отряду.

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова расплакалась около гроба своего давнего друга, Алексея Леонова. Она поблагодарила его за многолетнюю дружбу.

«Это был по-настоящему наш друг. Он всегда проявлял интерес к нашему женскому отряду, всегда помогал нам, провожал в полет. Был другом, товарищем, добрым, отзывчивым человеком», — заявила Валентина Терешкова.

Отметим, что один из сотрудников военной полиции рассказал, что женщина-космонавт, которой, между прочим, уже 82 года, сама носила цветы в зал. Дело в том, что около входа стояли венки от различных организаций. «Я взял цветы, чтобы отнести в зал, а меня кто-то из-за спины спрашивает: «Вам помочь?» Оборачиваюсь, а это Терешкова и говорит: «А что? Цветы же тяжелые», — рассказал сотрудник военной полиции.

Космонавт Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза. Он первый человек в мире, который вышел в открытый космос. В последние годы жизни его подводило здоровье. Он лечился в госпитале от диабета. Скончался он в госпитале Бурденко в возрасте 85 лет. В последний путь его провожают в подмосковных Мытищах.