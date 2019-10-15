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Пиар-агент Татьяны Тотьмяниной рассказала о здоровье фигуристки после операции

В окружении 37-летней спортсменки заявили порталу Teleprogramma.pro, что она чувствует себя хорошо.

Пиар-агент Татьяны Тотьмяниной рассказала о здоровье фигуристки после операции
Татьяна Тотьмянина/Фото: https://www.instagram.com/p/Bz2c07JAU8b/

Во вторник, 15 октября, в Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину. По данным СМИ, спортсменку спешно доставили в медицинское учреждение на днях. Во время обследования выяснилось, что у олимпийской чемпионки появилась опухоль в желчном пузыре. Рисковать жизнью и здоровьем спортсменки медики не стали и поспешили удалить новообразование.

Пиар-агент фигуристки, Анастасия Драпеко, подтвердила порталу Teleprogramma.pro факт госпитализации Тотьмяниной.

«Вы знаете, я как раз собиралась сейчас ей звонить и узнавать, как она себя чувствует. Насколько мне сообщили, у нее все хорошо. Операция прошла успешно», — сообщила Драпеко.

По информации Mash, для удаления опухоли был использован метод лапароскопии. Сейчас Татьяна приходит в себя после вмешательства. Врачи же направили биоматериал на экспертизу, чтобы убедиться, что новообразование не является злокачественным.

 

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Пиар-агент Татьяны Тотьмяниной рассказала о здоровье фигуристки после операции
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