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На похоронах космонавта Алексея Леонова произошла давка

Людей, которые пришли проститься с легендой, просто не пустили внутрь траурного зала.

На похоронах космонавта Алексея Леонова произошла давка
На прощании с Леоновым случилась давка/globallookpress.com

На похоронах космонавта Алексея Леонова в подмосковных Мытищах произошла давка. Дело в том, что военная полиция приняла решение пускать в траурный зал только друзей и близких родственников Леонова. Траурный зал рассчитан всего на 150 человек, а внутрь хотели попасть как минимум пятьсот, поэтому и было принято такое решение.

Давка на прощании с Леоновым. Фото
На прощании с Леоновым произошла давка/Кристина Десятова

Отметим, что многие люди, не попавшие на прощание, просто разворачивались и уходили. Причем прямо с цветами, которые принесли, чтобы возложить к гробу легендарного человека.

Добавим, что рядом с траурным залом дежурит также несколько нарядов полиции. Жена и дочь Алексея Леонова находятся внутри помещения. С прессой они, скорее всего, общаться не будут.

Космонавт Алексей Леонов дважды Герой Советского Союза. Он первый человек в мире, который вышел в открытый космос. В последние годы жизни его подводило здоровье. Он лечился в госпитале от диабета. Скончался в госпитале им. Бурденко в возрасте 85 лет.

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На похоронах космонавта Алексея Леонова произошла давка
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