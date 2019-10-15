Британке грозит до года тюрьмы за секс с 12 израильскими подростками

Юные израильтяне были арестованы по обвинению в групповом изнасиловании, но снятые ими видеоролики доказали, что всё было совсем не так.

В районный суд Фамагусты, что на Кипре, утром 15 октября явилась для дачи показаний 19-летняя британская туристка, которая в июле обвинила в групповом изнасиловании сразу 12 израильских подростков. После того, как мальчишек арестовали, дело повернулось так, что из потерпевшей главная героиня перешла в статус обвиняемой.

Всё произошло на популярном курорте Айя-Напа. Познакомившись с кадетами из Израиля, девушка, имя которой не называется, уединилась с несколькими из них в гостиничном номере. Затем еще с несколькими и еще, и еще. А после вечеринки обратилась в полицию с заявлением о том, что подростки ее изнасиловали.

Все 12 ребят были арестованы, однако быстро смогли доказать свою невиновность. Дело в том, что многие из них происходящее в номере снимали на камеры смартфонов, и к тому моменту уже успели разослать записи своим друзьям по WhatsApp и загрузить на порносайты.

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Посмотрев записи, правоохранители убедились в том, что в оргии девушка принимала участие добровольно, если не сказать больше – была ее организатором. Теперь ей грозит до года тюрьмы за ложные обвинения в адрес подростков, сообщает News.com.au.

Кадеты же после того, как их выпустили из камеры предварительного заключения, радовались и обнимали своих мам и пап, срочно прибывших в Айя-Напу на помощь своим отпрыскам.

«Я знаю, что гордиться тут нечем. Я не получил Нобелевскую премию или еще что-то, достойное празднования, но сам факт, что нам удалось выбраться из сложной ситуации, которая лишила нас свободы, наше освобождение – это действительно праздник», — сказал журналистам один из подростков.