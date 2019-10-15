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Светлана Рожкова сравнила 70-летнюю Дубовицкую с бультерьером

Заслуженная артистка России прокомментировала свои рабочие отношения с руководителем программы «Аншлаг».

Светлана Рожкова сравнила 70-летнюю Дубовицкую с бультерьером
Регина Дубовицкая (Фото: Globallookpress.com)

54-летняя Светлана Рожкова в недавнем интервью высказалась о сотрудничестве с Дубовицкой, сравнив руководителя программы «Аншлаг» — с бультерьером. По словам заслуженный артистки России, если Регина Игоревна примет какое-либо решение или выступит с очередным предложением, с ней бессмысленно спорить — легче согласиться, приняв все ее идеи. Рожкова не сомневается: 70-летняя телеведущая сможет уговорить любого, использовав все свое обаяние. Дубовицкая всегда помнит, с каким материалом выходили на сцену ее артисты-сатирики.

Регину Игоревну Светлана относит к категории вечных трудоголиков, профессионалов своего дела, людей, которые просто не могут существовать без любимой работы, коллег и сослуживцев. По словам юмористки, у Дубовицкой всегда много планов, идей и новых проектов. Руководительница «Аншлага» стала для сатириков своего рода вдохновителем. При этом ко всем коллегам она относится с заботой как к членам большой семьи.

«И она вдохновляет на работу, только это не жесткий прессинг… а с любовью. Правда, пашешь как конь, пена летит, копыта стерлись, а Регина погоняет», — не без улыбки подметила Рожкова в беседе с «СтарХит».

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Светлана Рожкова сравнила 70-летнюю Дубовицкую с бультерьером
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