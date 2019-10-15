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Родные Заворотнюк впервые подтвердили, что актриса проходит курс лечения

При этом отмечается, что звезда ни одного дня не находилась в коме.

Родные Заворотнюк впервые подтвердили, что актриса проходит курс лечения
Заворотнюк действительно болеет/globallookpress.com

В группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram заявили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» действительно проходит курс лечения. В то же время отмечается, что она ни одного дня не была в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Она не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц», — сказано на страничке звезды, которую ведет кто-то из близких актрисы.

Также отмечается, что детали болезни не хотят выносить на всеобщее обозрение. Сейчас, как говорится, актрисе просто нужна молитва всех неравнодушных за ее состояние людей.

В записи сказано, что Бог простит всех тех, кто за последнее время публиковал массу недостоверной информации о звезде. Как заметил автор публикации, в дальнейшем будут пресекаться и опровергаться все новости СМИ, что актриса находится в критическом состоянии, потому что это неправда.

Отметим, что за последние два месяца в прессе появлялось огромное количество недостоверной информации об актрисе. Отмечалось, что она находится в коме, якобы у нее произошел отек мозга. Некоторые особенно впечатлительные и падкие до сенсаций корреспонденты и вовсе говорили, что звезда уже умерла и похоронена тайно родственниками на одном из кладбищ. В то же время многие музыканты и артисты просили СМИ не делать таких выводов и не поддаваться истерии, которая с каждым днем усиливалось в обществе. О том, что звезда более стало ясно несколько недель назад, но в то же время уже не было никаких сомнений, что журналисты чересчур сгущали краски.

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Родные Заворотнюк впервые подтвердили, что актриса проходит курс лечения
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