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В Рязанской области зрителям НТВ нечаянно включили порнофильм

15 минут на экране транслировалось «горяченькое».

В Рязанской области зрителям НТВ нечаянно включили порнофильм
Саша Грей - одна из самых известных актрис порнофильмов в мире. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Что может быть горячее программы «Место встречи»? Ну, конечно, хардкорные фильмы для взрослых. В этом убедились жители города Новомичуринска Рязанской области днем, 14 октября. В 15 часов пользователи местного кабельного телевидения, включившие канал НТВ, в течение 15 минут наблюдали на экране откровенный контент 18+. Руководство компании, транслировавшей жителям сцены страстного соития мужчины и женщины, подтвердило данный факт, сославшись на технический сбой.

«В кабельной сети Новомичуринска сейчас идут ремонтные работы, и сотрудник нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель, не с того спутника», — цитирует гендиректора ООО «ТелеМаг» Александра Чупрынина местное издательство «Пресса».

Мужчина рассказал, что в компанию сразу же поступили звонки от возмущенных телезрителей. Подобный случай произошел в данной фирме впервые. Это что касается телевидения, а вот у Интернет-абонентов уже были похожие казусы. Предположительно, их причиной стали подлые действия конкурентов. Руководству даже приходилось обращаться в правоохранительные органы.

А как бы вы объяснили маленькому ребенку, сидящему у экрана, подобный казус, если бы он произошел с вашим телевизором?

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В Рязанской области зрителям НТВ нечаянно включили порнофильм
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