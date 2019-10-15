Прощание с Леоновым началось на военном мемориальном кладбище в Мытищах

На военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах началось прощание с космонавтом Алексеем Леоновым. Сюда приехали его друзья, коллеги и все, кто знал этого великого человека. На входе для соблюдения порядка дежурят три полицейские машины.

Отметим, что проститься с легендарным космонавтом пока пришло не так много людей, как, к примеру, с режиссером Марком Захаровым. Всего порядка трехсот человек. Многие прибыли с огромными корзинами и цветами.

больше по теме Легендарный космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни Он умер в больнице.

Добавим, что у Алексея Леонова остались супруга и дочь. Они, возможно, уже внутри здания, где и пройдет прощание. У космонавта была еще одна дочь Виктория, но она скончалась в 1996 году от гепатита, осложненного пневмонией.

Космонавт Алексей Леонов дважды герой Советского Союза. Он первый человек в мире, который вышел в открытый космос. В последние годы жизни его подводило здоровье. Он лечился в госпитале от диабета. Скончался космонавт в госпитале Бурденко в возрасте 85 лет.