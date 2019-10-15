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54-летняя Рожкова призналась, что не любит «считать копейки»

Артистка советует поклонникам с юмором относиться к любой самой непростой жизненной ситуации.

54-летняя Рожкова призналась, что не любит «считать копейки»
Светлана Рожкова (Фото: Globallookpress.com)

54-летняя Светлана Рожкова в недавнем интервью рассказала журналистам о том, что благодаря лечению и курсу реабилитации ей удалось взять свою болезнь под контроль. Артистка юмористической передачи «Аншлаг» призналась, что ей приходится жить с циррозом печени. Сейчас знаменитость чувствует себя превосходно и продолжает выступать на сцене вместе со своими коллегами-сатириками.

Светлана Анатольевна не скрывает: именно чувство юмора помогает ей облегчить удары судьбы. А говоря о своем характере, знаменитость подметила, что вряд ли смогла бы отнести себя к пессимистам. По словам Рожковой, она советует всем поклонникам относиться к жизни легко, с позитивом — тогда даже самые непростые ситуации не смогут выбить человека из колеи.

Кроме того, артистка заявила, что не привыкла считать копейки и заниматься накопительством. Юмористка полагает, что нет никакого смысла жить мыслями об одних только деньгах, превознося собственное финансовое благополучие выше других благ и ценностей.

«Не люблю считать копейки, у гроба нет карманов. Надо жить здесь и сейчас!» — приводит «СтарХит» слова Светланы Рожковой.

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54-летняя Рожкова призналась, что не любит «считать копейки»
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