54-летняя Рожкова призналась, что не любит «считать копейки»

54-летняя Светлана Рожкова в недавнем интервью рассказала журналистам о том, что благодаря лечению и курсу реабилитации ей удалось взять свою болезнь под контроль. Артистка юмористической передачи «Аншлаг» призналась, что ей приходится жить с циррозом печени. Сейчас знаменитость чувствует себя превосходно и продолжает выступать на сцене вместе со своими коллегами-сатириками.

Светлана Анатольевна не скрывает: именно чувство юмора помогает ей облегчить удары судьбы. А говоря о своем характере, знаменитость подметила, что вряд ли смогла бы отнести себя к пессимистам. По словам Рожковой, она советует всем поклонникам относиться к жизни легко, с позитивом — тогда даже самые непростые ситуации не смогут выбить человека из колеи.

Кроме того, артистка заявила, что не привыкла считать копейки и заниматься накопительством. Юмористка полагает, что нет никакого смысла жить мыслями об одних только деньгах, превознося собственное финансовое благополучие выше других благ и ценностей.