Исаева объяснила, почему «все время лезет» в семью Началовых

Как сказала пиар-директор певицы, она просто хочет быть искренней.

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram ответила злопыхателям, которые считают, что она все время лезет в семью своей бывшей подопечной, которая ушла из жизни полгода назад. Как сказала женщина, она просто старается быть искренней.

«Потому что для меня это наша жизнь, часть моей жизни, а не попытки кому-то доказать, что я имею на это право. Я его да, имею. Я горжусь, что по моей судьбе в течение почти двадцати лет прошла история семьи Началовых», — заявила Анна Исаева.

Пиар-директор популярной исполнительницы также отметила, что никаким завистникам не удастся разлучить ее с семьей певицы. Сама она, как уверяет, никогда и никому не завидовала. Также она не верит в сглаз, которым, как оказалось, ее запугивают в последнее время.

Анна Исаева также выложила видео с дочерью Началовой Верой Алдониной. Девочка стала победителем престижного конкурса «Пою мою Москву».