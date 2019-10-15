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О здоровье Заворотнюк можно будет узнавать сразу в двух аккаунтах

В группе поддержки отметили, что будут писать обо всем, что связано с актрисой.

О здоровье Заворотнюк можно будет узнавать сразу в двух аккаунтах
О Заворотнюк будут писать в двух аккаунтах/globallookpress.com

О здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, можно будет теперь узнавать сразу в двух аккаунтах. На страничке звезды в Instagram, которую теперь ведет ее дочь Анна, а также в группе поддержки. Кто ведет вторую страничку не очень понятно, но это явно, кто-то из самого ближнего окружения актрисы. Этому человеку явно очень доверяют.

«Друзья, нас снова разблокировали, и мы попробуем все же вести этот аккаунт с надеждой, что больше его не удалят. Основному аккаунту Анастасии хотим оставить только позитивные эмоции, а здесь будем писать о разном. Надеемся на понимание, и спасибо вам!» — отметили на страничке.

Добавим, что ранее этот аккаунт из-за чрезмерной активности пользователей был заблокирован администрацией Instagram. Позже дочь звезды Анна заявила, что всю самую правдивую информацию о матери она будет выкладывать на ее страничке.

Впрочем, примерно через сутки группа поддержки была разблокирована. Сейчас принято решение не удалять страничку из Сети.

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О здоровье Заворотнюк можно будет узнавать сразу в двух аккаунтах
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